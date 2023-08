Calciomercato Lazio | Rovella a un passo Ma se la Juve si tira indietro arriverà…

(Di sabato 12 agosto 2023), a unl’arrivo di Nicolòin biancoceleste. Ma se lasissearriverebbe… Il Corriere dello Sport questa mattina torna su un’operazione che parrebbe definita o quasi: quella che porterebbe Pellegrini edallantus alla. Pellegrini era fuori dai piani di Allegri,no. Per questo motivo, ancora ieri sera, secondo alcune indiscrezioni la Signora stava resistendo: sì all’opzione di riscatto e non all’obbligo per la cessione del centrocampista Under 21, ex Genoa, preso nel 2021 con una valutazione di 26 milioni. Ottimismo sull’esito dell’operazione, ma anche cautela per il club biancoceleste. Alle stesse cifre (17-18 ...

, a un passo l'arrivo di Nicolò Rovella in biancoceleste. Ma se la Juve si tirasse indietro arriverebbe... Il Corriere dello Sport questa mattina torna su un'operazione che parrebbe ...Claudio Lotito (Ansa -.it)C'è grande fermento in casaper la prossima stagione, dove vedrà i biancocelesti impegnati in Champions League. Gli Aquilotti di Sarri giungono da un ...Magari qualcuno potrebbe pensare al da noi leggermente più famoso Felipe Caicedo, excon un ... Ebbene questo Caicedo, il Moises appunto, è al centro di un intricato caso di...

LIVE CALCIOMERCATO - Lazio su Lloris. Liverpool, preso Caicedo per 110 milioni di sterline. Bayern... Voce Giallo Rossa

Una rescissione che quasi certamente porterà Leonardo Bonucci a resta in Serie A in questo calciomercato. Squadre come Lazio, Roma e magari lo stesso Monza sono da tempo sulle tracce del centrale e ...Torino, 12 ago. - (Adnkronos) - Un centrocampo da rinforzare dopo le cessioni ormai definite di Denis Zakaria al Monaco e Nicolò Rovella alla Lazio. La Juventus sonda con attenzione il mercato e per l ...