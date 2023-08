Calciomercato Juventus | Habib Diarra nel mirino | ultime news

Leggi su ildenaro

(Di sabato 12 agosto 2023) (Adnkronos) – Lasulle tracce di. Secondo ledi, i bianconeri sono interessati al 19enne centrocampista dello Strasburgo. Il 19enne francese, come riferisce Sky Sport, sarebbe un profilo individuato dal nuovo direttore sportivo bianconero Cristiano Giuntoli.è stato accostato recentemente a Lens e Wolfsburg e secondo L’Equipe potrebbe preferire di proseguire la carriera in Francia per poter disputare subito la Champions League, opzione preclusa per quest’anno con la. Lo Strasburgo chiederebbe almeno 15 milioni di euro per il cartellino., che ha esordito in Ligue 1 nel 2021 a soli 17 anni, non è ancora entrato nel giro dell’Under 21 francese: vanta presenze nelle ...