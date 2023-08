Calciomercato Inter | scelto il sostituto di Gosens - Top News

Insomma, il tempo stringe, mancano meno di tre settimane al gong: l'rimane una delle favorite per il tricolore , ma serve chiudere e mandare in cantina questa sessione di. ...L'sta chiedendo 18 milioni mentre l'Union spinge per 13, la sensazione è che si possa trovare l'accordo intorno ai 15 milioni e a facilitare l'operazione c'è la volontà dell'ex Atalanta che a ...Per l'l'offerta ideale graviterebbe intorno ai 15 milioni di euro.

Calciomercato Inter, la telenovela attaccante (Arnautovic-Taremi) dopo quella portiere (chiusa con Sommer-Audero) e il giallo Samardzic (schiarite) ...Blog Calciomercato.com: Il mercato interista 2023 ha avuto, purtroppo, uno snodo fondamentale: il dietrofront di Romelu Lukaku. Senza la giravolta del belga, probabilmente staremmo ...