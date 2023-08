Calciomercato Genoa | un tris d’acquisti per la salvezza

(Di sabato 12 agosto 2023) Inferno e paradiso. Due scenari, reali, vissuti dal club genovese nella scorsa, importante, stagione che ha regalato la più grande delle soddisfazioni ai tifosi del Grifone. L’inizio dello scorso campionato di Serie B era stato traumatico, con Alexander Blessin esonerato al culmine di un periodo davvero molto negativo che aveva fatto scivolare a ridosso della zona playoff i rossoblù. L’avvento in panchina di Alberto Gilardino, diventato eroe per caso, si è rivelato fondamentale per la risalita in graduatoria del club che alla fine del torneo cadetto ha conquistato un importanti secondo posto. Adesso, con ambizione rinnovata, ilsi è gettato a capofitto nelacquistando, già, profili d’estremo interesse: sono altri tre gli acquisti che il direttore sportivo dei liguri avrebbe messo nel mirino. S’infuoca (ancora) il ...

Alberto Gilardino, tecnico del, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sul Modena in Coppa Italia: 'Per quanto riguarda De Winter e Messias è normale che siamo contenti. Purtroppo Junior dovrà recuperare da un ... Doppio colpo: ecco De Winter e Messias. Emil Audero all'Inter, Cajuste al Napoli.

La rassegna di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, sabato 12 agosto 2023, dei principali quotidiani sportivi ...Rimane però il nodo Origi. Okafor ama partire da sinistra: il meglio lo dà lì. Per il Milan in agenda c’è pure l’arrivo di un difensore centrale italiano per le liste ...