Calciomercato com – Carlos Augusto all’Inter | Galliani | ‘C’erano altre squadre ma lui voleva i nerazzurri’ VIDEO | Primapagina

(Di sabato 12 agosto 2023) 2023-08-12 21:35:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da.com: L’Inter batte un colpo. Se sul fronte Samardzic la trattativa ha subito un rallentamento, per quanto riguarda la fascia sinistra la situazione si è sbloccata. L’Inter ha trovato l’accordo con l’Union Berlino per il traferimento di Robin Gosens, così può andare con forza sul sostituto:del Monza. Ed infatti nel tardo pomeriggio di oggi, è giunto a Milano Adriano, ad dei brianzoli, che si è recato in sede per definire i dettagli dell’affare che porterà il terzino brasiliano in nerazzurro. Con lui Dario Baccin e il segretario del Monza. LE CIFRE – Per il trasferimento di Gosens l’Inter riceverà 15 milioni di euro bonus compresi, cifra che andrà a reinvestire quasi interamente su ...

Commenta per primo Adriano Galliani smentisce le voci di mercato su un arrivo al Monza dell'attaccante argentino dell'Inter, Joaquin Correa: 'Macché , dai… - ha dichiarato Galliani uscendo ...Commenta per primo Il Cagliari si prepara ad affrontare una nuova stagione, dopo la promozione in Serie A. I nomi individuati per l'attacco sono quelli di Borja Mayoral, ora al Getafe e di Bruno ...Commenta per primo La Spal comunica di aver perfezionato il tesseramento dell'attaccante Marco Rosafio (classe 1994 ex Lecce, Cittadella), che arriva dalla Reggiana e ha firmato un contratto biennale ...

Leeds, Gnonto spinge per tornare in Premier League Calciomercato.com

La Spal comunica di aver perfezionato il tesseramento dell'attaccante Marco Rosafio (classe 1994 ex Lecce, Cittadella), che arriva dalla Reggiana e ha firmato un contratto biennale fino a giugno 2025.Il Marsiglia saluta Gengiz Under. Il giocatore è pronto a trasferirsi al Fenerbahce, facendo così ritorno in Turchia. Lo conferma il club turco attraverso un comunicato in cui svela di aver raggiunto ...