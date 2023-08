Calciomercato | Bayern Ufficiale l' acquisto di Kane

FOTOGALLERY %s Foto rimanentiDa Kane a CR7: gli over 30 più costosi di sempre Con 110 milioni di spesa per il classe 1993 Kane, ilpotrebbe piazzare il secondo colpo più caro ...Ebbene questo Caicedo, il Moises appunto, è al centro di un intricato caso di... poi il suoha sfondato i 110 milioni per mettere le mani su Harry Kane. Ma almeno qui si parla di ..." Che trasferimento per il. Un caloroso benvenuto a Kane a questo punto. Ecco perché oggi mi piacciono le noccioline (pekannuss) per una dieta sana. Specialmente la nocciolina pecan (...

Era ormai solo questione di tempo e questa mattina è arrivata anche l'ufficialità: Harry Kane è un nuovo attaccante del Bayern Monaco ...L'inglese ha firmato fino al 2027, indosserà la maglia numero 9.MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) - Adesso è ufficiale. Harry kane è un ...