Calciomercato – Bayern | ecco Kane | il comunicato e le sue prime parole

IlMonaco ha ufficializzato l'arrivo di Harry Kane dal Tottenham: ''L'FCha firmato Harry Kane dal Tottenham Hotspur. Il 30enne attaccante inglese ha concordato i termini con i campioni del record tedesco fino al 30 giugno 2027 e indosserà la maglia numero 9 per il ...FOTOGALLERY %s Foto rimanentiDa Kane a CR7: gli over 30 più costosi di sempre Con 110 milioni di spesa per il classe 1993 Kane, ilpotrebbe piazzare il secondo colpo più caro ...

Il Bayern Monaco ha ufficializzato l'acquisto dell'attaccante del Tottenham e della nazionale inglese, Harry Kane ...Ceduto ufficialmente Harry Kane al Bayern Monaco, il Tottenham starebbe pensando a Dusan Vlahovic, bomber serbo classe 2000 della Juventus, per sostituire il centravanti inglese.