(Di sabato 12 agosto 2023) "Ild'agosto è sempre un periodo di preparazione", spiega il tecnico dei salentini- Esordio stagionale per il, che si appresta a scendere in campo per il primo impegno ufficiale domani sera, alle ore 21. Ospite di giornata al Via del Mare sarà il. "Vogliamo scendere in campo

La squadra arriva bene, ma dobbiamo considerare che ild'agosto è un periodo di preparazione. Bisogna dunque ben calibrare l'entusiasmo quando le cose vengono fatte bene ed evitare di essere ...... amichevole di lusso tra Juventus e Atalanta;di inizio previsto per le ore 20.45. ... lasarà visibile anche in streaming sull'app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ...Tuttavia, era chiaro che Harry voleva una nuovae che non avrebbe firmato un nuovo contratto ...che abbia mai indossato la maglia degli Spurs e diventare uno degli attaccanti d'élite del...

Calcio: Sfida di Coppa col Como, D'Aversa 'Lecce pronto al debutto' Tiscali

'Il calcio d'agosto è sempre un periodo di preparazione', spiega il tecnico dei salentini LECCE (ITALPRESS) - Esordio stagionale per il Lecce, che ...Milan, un mercato in uscita complesso che potrebbe inibire alcuni colpi in entrata da tempo programmati. Vediamo cosa potrebbe accadere.