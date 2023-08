Calcio | Roma | Matic va al Rennes | giallorossi su Paredes

(Di sabato 12 agosto 2023), 12 ago. - (Adnkronos) - Nemanjae lasi seperano. Il centrocampista serbo classe '88, arrivato nella capitale la scorsa estate, partirà per la Francia e andrà alper 3 milioni di euro bonus compresi. Secondo quanto riporta Sky Sport, non è stato un addio pacifico anche con l'allenatore José Mourinho che è sempre stato il suo paladino. Laha cercato di farlo restare ma dagli atteggiamenti disi è capito che sarebbe stato controproducente. Per questo motivo il club ha deciso di dare l'ok alla sua partenza. I motivi del calciatore sono personali, non economici: il serbo nei due anni in Francia prenderà più o meno la stessa cifra che avrebbe percepito rimanendo in giallorosso. Ora per lasi apre un nuovo capitolo, con Leandro ...

... se in Champions ci vanno Milan, Juventus,e Inter, un posto nelle Coppe lo ottengono anche ... un osservatorio permanente sulla Csr delle squadre di, e di Mattia Belluzzi, ricercatore e ...- Matic non si puo più considerare un giocatore della. Il club gialloroso ha accetatto la proposta del Rennes e il centrocampista adesso sta per volare in Francia, dove lo attende una nuova avventura in Ligue 1. Nelle casse dellaentreranno 3 ...Lucas Beltran è pronto a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. L'attaccante argentino nel primo pomeriggio di sabato è atterrato all'aeroporto diFiumicino per iniziare la sua esperienza in maglia viola. Ora il 22enne di Cordoba è in viaggio verso Firenze per sottoporsi alle visite mediche, terminate le quali raggiungerà lo stadio Artemio ...

Roma, 12 ago. – (Adnkronos) – Nemanja Matic e la Roma si seperano. Il centrocampista serbo classe ’88, arrivato nella capitale la scorsa estate, partirà per la Francia e andrà al Rennes per 3 milioni ...www.ForzaRoma.info è una testata giornalistica. Direttore responsabile Massimo Limiti Autorizzazione del Tribunale Civile di Roma n. 299/2009 del 18-09-2009 ROC n. 21241 Editore Soccermedia P.Iva: ...