Calcio | Rocchi ' niente maxi - recuperi ma nemmeno zero'

"Tolleranza zero per il razzismo sui campi di. Dal primo minuto della prima partita". Così il designatore degli arbitri Gianlucanell'incontro con i direttori di gara che ha chiuso il raduno pre campionato a Cascia. "É un fenomeno ..."Non abbiamo parlato di maxi - recuperi. Saranno congrui con il tempo perso": così il designatore degli arbitri Gianlucanella conferenza stampa al termine del raduno di Cascia. "Ho però anche chiesto che non ci sia mai zero recupero perché è impossibile che non ci sia stata alcuna perdita di tempo" ha aggiunto. .'Con le buone sempre e con le cattive quando serve' gli arbitri devono farsi rispettare. Lo ha chiesto al suo gruppo di direttori di gara il designatore Gianluca, al termine del raduno di Cascia. 'Deve essere preoccupato chi vi sfiora - ha aggiunto - . Mi sono stufato di vedere certe scene'. 'Ora si fa sul serio - ha sostenuto il designatore rivolto ai ...

Calcio, Rocchi: "Basta razzismo in campo, fermiamo subito il gioco" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Cascia, 12 ago. - (Adnkronos) - "Gli arbitri devono farsi rispettare con le buone sempre e con le cattive quando serve". Lo dice il designatore Gianluca Rocchi, al termine del raduno pre campionato de ...Si userà il pugno duro dalla prossima stagione di Serie A: gli arbitri minacciano di sospendere subito le partite, senza preavviso.