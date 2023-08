Calcio | Rocchi | ' Basta razzismo in campo | fermiamo subito il gioco

(Di sabato 12 agosto 2023) "Tolleranza zero per ilsui campi di. Dal primo minuto della prima partita": cosi' il designatore degli arbitri di Serie A e B, Gianluca, nell'incontro con i direttori di gara ...

"Tolleranza zero per il razzismo sui campi di. Dal primo minuto della prima partita": cosi' il designatore degli arbitri di Serie A e B, Gianluca, nell'incontro con i direttori di gara che ha chiuso il raduno pre campionato a Cascia....italiano dei fischietti Gianlucadurante l'incontro con tutti i direttori di gare tenutosi a Cascia prima dell'inizio del campionato. "Tolleranza zero per il razzismo sui campi di. Dal ...Serie A, partite sospese senza preavviso in caso di cori razzisti'Tolleranza zero per razzismo sui campi di', dichiara Gianlucaall'incontro degli arbitri che ha chiuso il ritiro ...

