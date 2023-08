Calcio | Premier League | il Brighton di De Zerbi cala il poker contro il Luton

(Di sabato 12 agosto 2023), 12 ago. - (Adnkronos) - Comincia bene il cammino indeldi Roberto De, che in casa nella prima giornata di campionato rifila unal neopromossoTown. Per i 'Seagulls' a segno March al 36' del primo tempo prima delle reti nella ripresa di Joao Pedro (rigore al 26'), Adingra al 40' e Ferguson al 50', intervallate dal gol dal dischetto di Morris al 36'.

Nelle seguenti cinque sfide diLeague a Londra, due vittorie Reds e tre pareggi. Leggi i commenti Scommesse: tutte le notizie 12 agosto 2023Non poteva mancare un big match nella prima giornata dellaLeague 2023 - 24 e la sfida di ... L'obiettivo che si prefissano Blues e Reds è quello di tornare immediatamente ai vertici del...LONDRA - L'Arsenal copia il City . Vincono anche i Gunners all'esordio dellaLeague 2023 - 2024 battendo in casa il Nottingham Forest con un 2 - 1 più sofferto del previsto. Ma Arteta ricalca anche gli ultimi schemi del suo maestro, ossia quel 3 - 2 - 4 - 1 ...

Caicedo o non Caicedo, il Brighton di De Zerbi resta sempre lo stesso: una formidabile macchina da gol. Alla prima di campionato travolge per 4-1 i neopromossi del Luton Town. Gli altri risultati: ...Chelsea-Liverpool è una partita valida per la prima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: tv, formazioni, pronostici.