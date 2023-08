Calcio | per Tonali esordio nel Newcastle con gol e applausi

Commentaprimo Bayern - Lipsia (d'inizio alle ore 20.45 ) è una gara valevolela Supercoppa di Germania. Si gioca all' Allianz Arena di Monaco di Baviera, arbitra il tedesco Dankert. Tuchel fa ...Il neoacquisto del Newcastle dopo appena 6' ha firmato la prima rete con cui i bianconeri hanno superato5 - 1 l'Aston Villa nella gara validala prima giornata del massimo campionato inglese.Non poteva esserci miglior debutto nelinglesel'ex Milan . Tonali ha segnato al sesto minuto aprendo le danze in una partita senza storia, che ha regalato i primi tre punti in classifica ...

Addio al calcio per Kevin Prince Boateng - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Il tecnico biancorosso Michele Mignani, intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Parma, ha affermato: "Oggi era una partita ufficiale, dovevamo cercare di fare bella ...Ha impiegato sei minuti Sando Tonali a rompere il ghiaccio con la Premier League. L'ex milanista ha aperto la goleada del Newcastle che ha travolto 5-1 l'Aston Villa nella prima giornata della Premier ...