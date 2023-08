Calcio | Mondiali donne L' Australia batte la Francia ai rigori

(Di sabato 12 agosto 2023) A Brisbane le padrone di casa vincono per 7 - 6 e volano in semifinale. ROMA - L'ha battuto ai calci di rigore lae ha conquistato il pass per le semifinali deifemminili di ...

ROMA - L'Australia ha battuto ai calci di rigore la Francia e ha conquistato il pass per le semifinali deifemminili di, in scena proprio in Australia e in Nuova Zelanda. Nel match ...Renard Dove vedere la partita in TV e streaming La gara Australia D - Francia D , valida per i quarti di finale deifemminili, sarà visibile in diretta tv sulla Rai e ZDF. Approfondimenti ...Abadia Dove vedere la partita in TV e streaming L'incontro Inghilterra D - Colombia D , valevole per i quarti di finale deifemminile sarà visibile in diretta e in esclusiva su BHT 1 e ZDF ...

Mondiali donne: la vendetta dell'Olanda, 'Usa parlano troppo' Agenzia ANSA

Brisbane, 12 ago. - (Adnkronos) - Dopo Spagna e Svezia, l'Australia è la terza semifinalista dei campionati del mondo di calcio femminile, in corso di svolgimento 'down under' tra la Nuova Zelanda e l ...Da questa stagione gli arbitri terranno conto di tutte le perdite di tempo, come si è già visto ai Mondiali, e questo si aggiunge al numero già piuttosto alto di partite ...