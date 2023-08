Calcio | Mondiali donne Inghilterra batte Colombia ed è in semifinale

La gara di Sydney decisa da Alessia Russo, attaccante di origini italiane. ROMA - L'Inghilterra ha battuto la Colombia e ha ottenuto il pass per le semifinali deifemminili di, in scena in Australia e in Nuova Zelanda. Nel match dei quarti di finale, andato in scena all'Olympic Stadium di Sydney, le britanniche si sono imposte in rimonta per 2 - ...E' l'Australia la terza squadra a essersi aggiudicata un posto in semifinale aidopo Svezia e Spagna. Al Brisbane Stadium le padrone di casa, in campo contro la Francia, hanno avuto bisogno di un'infinit di rigori (visto lo 0 - 0 dei tempi supplementari) per sconfiggere ...Abadia Dove vedere la partita in TV e streaming L'incontro Inghilterra D - Colombia D , valevole per i quarti di finale deifemminile sarà visibile in diretta e in esclusiva su BHT 1 e ZDF ...

Mondiali di calcio femminile, Australia-Francia 7-6 ai rigori RaiNews

La gara di Sydney decisa da Alessia Russo, attaccante di origini italiane.ROMA (ITALPRESS) - L'Inghilterra ha battuto la Colombia e ha ottenuto ...Si risolve al culmine di una lunga ed estenuante serie di tiri di rigore il terzo quarto di finale dei Mondiali 2023 di calcio femminile: al Suncorp Stadium di Brisbane l'Australia padrona di casa bat ...