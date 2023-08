(Di sabato 12 agosto 2023) Il portiere spagnolo del ChelseaArrizabalaga sta per firmare con ilMadrid, secondo la stampa spagnola. Il 28enne portiere compenserebbe l'assenza di Thibaut, che giovedì in ...

Il portiere spagnolo del ChelseaArrizabalaga sta per firmare con il Real Madrid, secondo la stampa spagnola. Il 28enne portiere compenserebbe l'assenza di Thibaut Courtois, che giovedì in allenamento ha riportato la rottura del ...... gara valida per la prima giornata della Premier League 2023 - 2024 :di inizio alle ore 17:... A disposizione: Reti: Presentazione del match QUI CHELSEA - In portaArrizabalaga, sulle corsie ...Il Real Madrid corre ai ripari dopo il brutto infortunio a Courtois. I Blancos, secndo quanto riportato dal quotidiano Marca, avrebbero individuato inArrizabalaga il portiere ideale per sostituire il belga. Il portiere spagnolo è di proprietà del Chelsea e a Londra - stando alle parole di Pochettino - si sarebbe giocato il posto con il neo ...

Calcio: Kepa primo candidato per sostituire Courtois al Real Agenzia ANSA

Il portiere spagnolo del Chelsea Kepa Arrizabalaga sta per firmare con il Real Madrid, secondo la stampa spagnola. (ANSA) ...Mike Maignan fa gola a tutte le big del calcio europeo. Tifosi e società tremano, si teme l'arrivo di un'offerta irrinunciabile. Un top club sembra però ...