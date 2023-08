Calcio femminile | Mondiali 2023 | Australia-Francia 7-6 dcr Oceaniche in semifinale dopo un’infinita lotteria dal dischetto

(Di sabato 12 agosto 2023) Si risolve al culmine di una lunga ed estenuante serie di tiri di rigore il terzo quarto di finale deidi: al Suncorp Stadium di Brisbane l’padrona di casa batte laper 7-6ben 10 serie dal, al termine di un match che aveva visto tempi regolamentari e supplementari terminare a reti inviolate. Leaffronteranno inla vincente di Inghilterra-Colombia. Proprio in coda ai tempi supplementari latenta il colpo a sorpresa, con Renard che inserisce Durand tra i pali al posto di Peyraud-Magnin: la scelta non paga in termini assoluti, vista la sconfitta, ma la serie di tiri dalche ne ...

L'Australia supera la Francia per 7 - 6 ai calci di rigore nei quarti di finale dei Mondiali di. Al termine di una partita infinita, sullo 0 - 0 dopo i tempi supplementari, non basta la cinquina dei tiri dal dischetto per decidere il vincitore, ma si deve proseguire fino al ...Abadia Dove vedere la partita in TV e streaming L'incontro Inghilterra D - Colombia D , valevole per i quarti di finale dei Mondialisarà visibile in diretta e in esclusiva su BHT 1 e ZDF ...È così bello poter dire che le persone stanno arrivando in numero per guardare le partite della Coppa del mondo, siano esse uomini, donne o bambini. Quando cantavo l'inno nazionale, cercavo ...

Le padrone di casa hanno ottenuto il passaggio del turno ed eliminato le francesi. Ora aspettano una tra Inghilterra e Colombia ...Brisbane, 12 ago. - (Adnkronos) - Dopo Spagna e Svezia, l'Australia è la terza semifinalista dei campionati del mondo di calcio femminile, in corso di svolgimento 'down under' tra la Nuova Zelanda e l ...