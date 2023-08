Calcio | Beltran | ' Fiorentina opportunità importante per la mia carriera'

(Di sabato 12 agosto 2023) Firenze, 12 ago. - (Adnkronos) - "Sono molto contento, è un'per la mia. Spero di essere presto in città per mettermi a disposizione dell'allenatore". Queste le prima parole del nuovo attaccante dellaLucas, ai microfoni del Tgr Toscana, appena sbarcato all'aeroporto di Fiumicino. Stasera il 22enne argentino sarà al 'Franchi' per l'amichevole tra i viola e l'Ofi Creta.

Lucasè pronto a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. L'attaccante argentino nel primo pomeriggio di sabato è atterrato all'aeroporto di Roma Fiumicino per iniziare la sua esperienza in ...Lucasè arrivato in Italia. L'attaccante argentino è sbarcato oggi a Roma, con un volo da Buenos Aires con scalo a Francoforte, e una volta raggiunta Firenze si sottoporrà alle visite mediche e ...ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: il calciomercato si è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prosima ...

Beltran va alla Fiorentina: oggi atteso per le visite, battuta la Roma La Gazzetta dello Sport

Firenze, 12 ago. - (Adnkronos) - "Sono molto contento, è un'opportunità importante per la mia carriera. Spero di essere presto in città per mettermi a disposizione dell'allenatore". Queste le prima pa ...Firenze, 12 ago. - (Adnkronos) - Lucas Beltran è pronto a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. L'attaccante argentino nel primo pomeriggio di sabato è atterrato all'aeroporto di Roma Fiumici ...