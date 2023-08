"Ilè uno dei club più grandi del mondo e ho sempre detto che volevo crescere nella mia carriera al massimo livello e provarlo", ha detto Kane. Poco prima l'attaccante aveva salutato i ...Sebbene le cifre dell'affare non siano state rese note ancora, si parla di circa 100 milioni di parte fissa che ilpagherà al Tottenham più altri 20 milioni legati ai bonus. window.Caicedo, chi era costui Non sarà un Carneade, ma non parliamo nemmeno di un big delplanetario. Magari qualcuno potrebbe pensare al da noi leggermente più famoso Felipe Caicedo, ...il suo...

Calcio: Bayern Monaco, ufficiale l’acquisto di Kane dal Tottenham per 110 milioni La Sicilia

Monaco, 12 ago. - (Adnkronos) - Il Bayern Monaco ha ufficializzato, con una nota sul proprio sito web, di aver acquistato l'attaccante Harry Kane dal Tottenham. Il trentenne inglese ha firmato un ...Il Bayern Monaco ha ufficializzato, nella mattinata di sabato, l'ingaggio di Harry Kane. L'attaccante inglese, fino a ieri bandiera del Tottenham, si trasferisce in Baviera nell'ambito di un ...