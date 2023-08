Calcio | 0 - 0 a Cesena a buoni ritmi tra Juventus e Atalanta

Finisce 0 - 0 la vivace amichevole ditra la Juventus e l'Atalanta, apparse entrambe in buona condizione. Nel primo tempo parte forte la squadra di Allegri contro la formazione di Gasperini più votata al contropiede. Subito un tiro ...Finisce senza reti l'incontro ditra Juventus e Atalanta. Buone comunque le indicazioni, specialmente nel primo tempo, per Allegri e Gasperini. Bene Weah, come già in altre occasioni da quando è arrivato in bianconero. Nella ...d'agosto, d'accordo, ma la Juve lancia segnali incoraggianti. Al'amichevole con l'Atalanta finisce 0 - 0 , ma i bianconeri hanno disputato un'ottima gara mostrando una buona condizione ...

La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...Nel post-gara le parole del tecnico nerazzurro Mister Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky dopo lo 0-0 di questa sera contro la Juventus a Cesena. LA GARA “É stata una partita aperta. Abbiamo fatt ...