Buon compleanno a… Matthijs de Ligt

(Di sabato 12 agosto 2023)Decompie oggi 24 anni: tanti auguri al centrale difensivo olandese del Bayern Monaco Oggidecompie 24 anni. E giusto stasera, ha la possibilità di aggiungere una coppa nella bacheca perché il Bayern sfida il Lipsia nella finale di Supercoppa tedesca. Sarebbe il suo terzo trofeo in Germania; altrettanti ne ha raccolto in Italia con la Juventus, club al quale è arrivato dopo due conquiste in Olanda, in quell’Ajax che di fatto aveva posto fine all’era del primo Allegri eliminandolo in Champions League, anche grazie a un gol del giovane difensore all’Allianz Stadium.In questi periodo, quando si parla delle difficoltà della società bianconera di carattere strutturale, per usare una definizione un po’ desueta ma che illustra la profondità delle cose, si fa riferimento all’operazione Cristiano ...