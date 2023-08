Brentford-Tottenham domenica 13 agosto 2023 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di sabato 12 agosto 2023) L’ormai ex capitano delHarry Kane è in Germania per le visite mediche. Passerà al Bayern Macaco per oltre 100 milioni di euro dopo aver segnato 280 gol in 435 partite giocate con la maglia degli Spurs. Anche ilsarà privo del suo uomo simbolo Ivan Toney, ma non per sempre, “solo” fino InfoBetting: Scommesse Sportive e

Le formazioni ufficiali di, sfida valevole per la prima giornata di Premier League 2023/2024. Per gli Spurs al via un campionato senza il bomber Harry Kane, passato al Bayern Monaco. Al...Chelsea - Liverpool 2 (quota 2,35)1 (2,70) Getafe - Barcellona over (2,10) Terno da 13,3 volte la postaLe emozioni e i gol non dovrebbero mancare, così come inin programma alle 15:00. Ci sono altre quattro partite di Coppa Italia: la Salernitana non dovrebbe avere problemi con ...

Brentford-Tottenham, Premier League: probabili formazioni, pronostici Il Veggente

Tottenham ospite del Brentford nella prima giornata di Premier League. Orfani di Harry Kane, ceduto al Bayern Monaco, gli Spurs cominciano un nuovo corso. Postecoglou opta per il 4-3-3, per la partita ...Riparte la Premier League anche per Brentford e Tottenham: info gara, probabili formazioni, streaming gratis e diretta live ...