Brentford-Tottenham domenica 13 agosto 2023 ore 15 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 12 agosto 2023) L’ormai ex capitano delHarry Kane è in Germania per le visite mediche. Passerà al Bayern Macaco per oltre 100 milioni di euro dopo aver segnato 280 gol in 435 partite giocate con la maglia degli Spurs. Anche ilsarà privo del suo uomo simbolo Ivan Toney, ma non per sempre, “solo” fino InfoBetting: Scommesse Sportive e