Bonucci si sente solo e mortificato | considera l’atteggiamento della Juve ostile e provocatorio Gazzetta

(Di sabato 12 agosto 2023) Leonardosta vivendo un’estate complicata; lantus, infatti, ha deciso di metterlo fuori rosa e il calciatore non l’ha presa bene. Lascrive: “Quello tra Leonardoe lantus appartiene agli amori che finiscono in maniera traumatica e si portano dietro strascichi pesanti., che era convinto di chiudere la carriera allantus nel 2024, come da contratto, si è ritrovato senza fascia e fuori rosa al vianuova stagione. Una situazione che vive come un’ingiustizia e a cui non vuole rassegnarsi, perciò ha deciso di muoversi per vie legali.è deluso e ferito ma sta proseguendo con impegno e professionalità la preparazione, seguendo le regole imposte dallantus: fin ...

' Sì,è stato proposto all'Ajax ', ha ammesso Galosso, ' e gli olandesi ora stanno ... il De Telegraaf ha svelato l'interesse, per ora relativo, dei lancieri per il difensore, che sicon ...Dusanla porta, ha un mancino fantastico, una profondità incredibile. E attacca l'area con i ... Prandelli parla anche difinito fuori rosa alla Juventus. "E' sempre spiacevole vedere ...Qui sila storia, la tradizione, la maglia ha un peso diverso dalle altre. Abbiamo avuto un'...- 'Leo ha scritto la storia della Juve, sappiamo che non è un momento facile per lui , ...

Bonucci si sente solo e mortificato, considera l'atteggiamento della ... IlNapolista

