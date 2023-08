“Boni | state bboni!” Cosa si sono detti davvero al vertice sul salario minimo

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 12 agosto 2023) Come era facile immaginare, il tanto pompatosulin programma a Palazzo Chigi, a poche ore dalla pausa ferragostana, non ha cavato un ragno dal buco. Noi però, grazie a una talpa sapientemente infiltrata a Palazzo Chigi, siamo in grado di riferire gli autentici dettagli di un confronto duro, serrato, a tratti addirittura crudo tra le forze di governo e le opposizioni. Ecco la trascrizione dei momenti salienti, voce per voce. Entrano alla spicciolata, prendono posto, il premier Giorgia Meloni introduce la discussione: “Allora, chi vuole cominciare qui?”. Prende la parola Elly Schlein: “Io, per me, ‘sta storia dela 9 euro non me la sogno proprio, non contate su di me. Che già mi tocca pagare 30 euro l’ora quell’altra fenomena che mi sbaglia tutti gli accostamenti ...