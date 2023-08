Bolzano | Salvini | ' ottima notizia accordo con movimento sindaco Bianchi'

(Di sabato 12 agosto 2023) Roma 12 ago. (Adnkronos) - - "tra la Lega e ilcivico Uniti per l'Alto Adige guidato dalChristianin vista delle prossime elezioni provinciali. È un'ed è la dimostrazione della nostra grande attenzione al buon governo, al territorio e agli amministratori locali". Lo afferma il segretario della Lega, Matteo. "Nelle prossime settimane -aggiunge- sarò a, per spiegare le tante cose fatte dalla Lega al governo nazionale e preparare al meglio le elezioni locali”.

'Bisogna tornare all'elezione diretta - aggiunge- con le competenze, la scelta diretta dei ... davanti ae Firenze. Siena scala posizioni ed è quarta, poi Trento. Città Metropolitane ......anche gli ultranazionalisti di Fratelli d'Italia (oltre che i sovranisti della Lega). Ecco ...anche Giorgia Meloni quando in un suo intervento si riferiva solo alla Provincia di......dal vicepremier e ministro Matteosulle richieste dei territori. In questo senso, si segnala la piena disponibilità del dicastero a considerare seriamente il progetto del bypass di...

Bolzano: Salvini, 'ottima notizia accordo con movimento sindaco ... Il Dubbio

Lo afferma il segretario della Lega, Matteo Salvini. “Nelle prossime settimane -aggiunge- sarò a Bolzano, per spiegare le tante cose fatte dalla Lega al governo nazionale e preparare al meglio le ...Roma, 12 ago. (askanews) - "Accordo tra la Lega e il movimento civico Uniti per l'Alto Adige guidato dal sindaco Christian Bianchi in vista delle prossime ...