Bisceglie | il “trasformismo” dell’ex sindaco Spina | dal centrodestra al Pd e ritorno | ora coordinatore provinciale di Azione

Leggi su open.online

(Di sabato 12 agosto 2023) Prima, poi centrosinistra, infine. Cambi di partito, e pure di direzione, che hanno riguardato Francesco, exdi, che ieri – venerdì, 11 agosto – è stato nominatodella forza politica di Carlo Calenda. Un ingresso, che secondo, potrà «arricchire la qualità politica e amministrativa della classe dirigente del partito, soprattutto in vista dei prossimi congressi cittadini, provinciali e regionale, affinché altre persone possano condividere il metodo delle idee e delle riforme come unico mezzo per rendere significativo l’impegno in politica». Eppure il suonegli anni non è affatto passato inosservato. Come scrive Annarita Digiorgio sul Riformista, nel ...