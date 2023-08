Bimbo cade a 18 mesi dalle braccia della mamma mentre lo allatta | è in coma

(Di sabato 12 agosto 2023) Undi 18, residente ad Annicco, un paeseprovincia di Cremona. è sfuggitolei lo stavando e ha battuto la testa. La donna, sulla base delle prime ricostruzioni dei fatti, ha provveduto subito ad allertare i soccorsi, che sono arrivati tempestivamente sul posto, per poi provvedere al trasferimento del piccolo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è giunto in elicottero e dove risulta essere tuttora ricoverato. Al bambino il bambino risulta essere ine in prognosi riservata e sta ora lottando tra la vita e la morte, i medici che lo hanno in cura preferiscono quindi non sbilanciarsi ancora su quale possa essere il decorso delle sue condizioni. ...

Bimbo di 18 mesi cade mentre la mamma lo allatta sulle scale di casa, il piccolo è in coma. Tragedia a Cremona ilmessaggero.it

