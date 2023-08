Biasin | «L’Inter non modificherà l’accordo per Samardzic Fine»

(Di sabato 12 agosto 2023) Sul capitolo Lazarnon si è ancora a conoscenza dell’esito finale della trattativa. Fabriziocerca di chiarire su Twitter. TRATTATIVA –spiega cosa c’è che non va nella trattativa: «Il padre di Lazarha chiesto di rivedereconsia sulle commissioni che sull’ingaggio.non intende modificare il vecchio accordo. O giocatore ed entourage tornano sui loro passi o si chiude.». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

Ma secondo Fabrizio'esito non sarà positivo per, come ha scritto in un tweet pubblicato su X:Amara considerazione di Fabriziosulla situazione attaccanti dell'. La firma del ...fatturato e la scorsa stagione'han ...... nonostante un ottimo campionato con la maglia del Bologna'... La pensa in questo modo anche il giornalista e tifoso, Fabrizio ... Fabrizioche sui social scrive la sua opinione sulla ...