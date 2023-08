Benzina | nuovi rincari In Toscana il prezzo del self arriva a 1 | 939 euro in autostrada 2 | 014 euro

(Di sabato 12 agosto 2023) In occasione dell'esodo estivo idei carburanti proseguono senza sosta. Gasolio self fino a 1,917

In occasione dell'esodo estivo i rincari dei carburanti proseguono senza sosta. Gasolio self fino a 1,917 euroLa Croma era dotata di motorie diesel, con potenze da 120 a 200 CV. La Croma ha avuto un ... Facebook Twitter Whatsapp Pinterest Linkedin Telegram Flipboard Guarda i commenti (0)Modelli ...La versione ibrida dell'ASX sarà dotata di un sistema E - Tech che combina un motore ada 1.per la soddisfazione dei clienti riguardo al servizio presso le concessionarie di veicoli. I ...

Benzina, nuovi rincari. In Toscana il prezzo del self arriva a 1939 ... LA NAZIONE

Prosegue senza sosta l'aumento dei prezzi della benzina e degli altri carburanti in occasione dell'esodo estivo. E i rincari sono soprattutto sulle autostrade. Secondo ...In occasione dell’esodo estivo i rincari dei carburanti proseguono senza sosta. Gasolio self fino a 1,917 euro ...