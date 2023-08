Benedetta Primavera | lo show di Loretta Goggi torna in tv | anticipazioni e ospiti

Leggi su tuacitymag

(Di sabato 12 agosto 2023) In questa calda estate, Rai Uno ripropone le puntate di, locondotto dache segnato il suo ritorno in tv da protagonista. Erano trent’anni che l’artista romana non guidava un programma da padrona di casa, e il risultato, in termini di ascolti e gradimento non ha deluso. “” è unoche è stato pensato per regalare di nuovo al pubblico le innumerevoli abilità di. In ognuna delle quattro puntate si viaggia liberamente dal “passato” al “presente” attraverso personaggi, generi dello spettacolo e momenti memorabili della cultura pop, prendendo spunto anche dagli archivi preziosi della Rai. Un vero viaggio nel mondo dell’intrattenimento di ieri e ...