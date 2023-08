Ben Affleck in vacanza a Firenze con i figli e "l'altra Jennifer". JLo in Costiera

... thriller del 2022, adattamento dall'omonimo romanzo psicologico di Patricia Highsmith, oltre a proporre la coppia convincente formata da Ana De Armas e, è diretto con maestria da Adrian ...- Pubblicità - Un vero rapinatore di banche ha espresso il suo apprezzamento per l'aderenza alla realtà di The Town , il film diretto e interpretato danel 2010. In The Towninterpreta un membro di un gruppo di rapinatori di banche che viene coinvolto sentimentalmente con una vittima di una delle sue rapine mentre sta pianificando ...Il film di Batman disarebbe stato sbalorditivo! Lo storyboard artist rivela come sarebbe stata l'avventura più dark ...

Jennifer Lopez a Capri (senza Ben Affleck), shopping in via Camerelle: le foto della vacanza ilmessaggero.it

L'attore hollywoodiano è stato paparazzato insieme ai figli e all'ex moglie Jennifer Garner all'aeroporto di Peretola, dove qualche giorno fa è atterrato con un jet lag privato ...L’avevamo lasciata, nei giorni scorsi, in bikini e perizoma mozzafiato bianchissimo sulla costiera amalfitana. Ma non erano stati i paparazzi ad avvistare la diva, che aveva, anzi, postato ...