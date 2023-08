Beltran alla Fiorentina | in Italia anche la bellissima Guillermina | FOTO

(Di sabato 12 agosto 2023) Laha piazzato un grande colpo sul fronte calciomercato: è Lucasil nuovo attaccante a disposizione di Vincenzono. Il club viola è stato in grado di superare la concorrenza della Roma e si candida ad una stagione da grandissimo protagonista. L’argentino non ha bisogno di presentazioni ed è in grado di fare la differenza in Serie A. E’ appena arrivato inper sottoporsivisite mediche e firmare il nuovo contratto con la maglia della. L’intesa con il River Plate è stata raggiunta per una cifra di 25 milioni di euro. Si tratta di una prima punta, un calciatore molto altruista e di sacrificio per la squadra. E’ bravo nel dribbling e nel tiro. Cresciuto nelle giovanili del River Plate, la prima vera esperienza si è registrata in prima squadra ...

Beltran: 'Vado alla Fiorentina, niente Roma. Nazionale Tra Italia e Argentina...'

