Beach volley | World Tour 2023 Azzurri fuori dal main draw nel Future di Varsavia Si gioca anche in Cina

Leggi su oasport

(Di sabato 12 agosto 2023) Il menu della settimana che porta dall’Europeo di Vienna all’Elite 16 di Amburgo, altra tappa importante nel cammino verso Parigi, è caratterizzato da dues, uno ain Polonia e l’altro a Wenzhou Cangnan in. Non ci sono italiani al via nei due tabelloni principali ma due coppie azzurre ci hanno provato senza fortuna nelle qualificazioni del torneo polacco. In campo femminile Frasca/Gradini hanno superato abbastanza agevolmente il primo turno battendo 2-0 (21-17, 21-19) la coppia svizzera Bossart/Kernen. Molto equilibrato l’incontro decisivo per l’ingresso nel tabellone principale che ha premiato le estoni Hollas/Remmelg con il punteggio di 2-1 (21-19, 15-21, 15-8) con calo nel momento decisivo delle azzurre. Si è fermato subito, invece, nelle qualificazioni maschili, il cammino della coppia Sacripanti/Cecchini che ha ...