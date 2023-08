Beach volley | Campionato Italiano 2023 Prosegue a Cordenons la volata per lo scudetto! Poche sorprese tra qualificazioni e primo turno

Leggi su oasport

(Di sabato 12 agosto 2023) Ha preso il via questa mattina con le prime partite del main draw la settima tappa deldiin programma ain Friuli. Buona la partecipazione e anche ben qualificata visto che sono al via praticamente tutte le coppie in corsa per la conquista dello scudetto. In più ledi ieri hanno promosso in campo maschile binomi di assoluto prestigio come Ingrosso/Dal Molin, Caminati/Martino e Vitelli/Cappio alla prima apparizione quest’anno, dopo gli impegni in azzurro di Marco Vitelli durante la Nations League. Le prime partite della mattinata hanno promosso le coppie più attese al secondovincenti. Fra queste le candidate al successo Viscovich/Del Corso in campo maschile e Benazzi/Breidenbach tra le donne. Oggi si ...