Bayern | Kane è in Germania per le visite Il saluto sui social al Tottenham

MONACO DI BAVIERA - È fatta per il passaggio di Harry Kane al Bayern Monaco. Dopo una trattativa lunga e complicata, tra rilanci e offerte rifiutate, si è conclusa una delle telenovele di questa sessione di mercato. L'attaccante inglese lascia così il ...Punti chiave 10:01, ufficiale l'arrivo di Kane 09:16 Inter, caos Samardzic 09:14 Al Hilal, pressing su Neymar 09:13 Lazio - Juventus, trattativa ai dettagli per Pellegrini e Rovella

Kane dice sì al Bayern Monaco: visite mediche, Tuchel lo vuole in campo già in Supercoppa. Conferma Tottenham Calciomercato.com

Ufficiale l'arrivo di Kane al Bayern Monaco. C'è il comunicato del club tedesco: ha firmato fino al 2027. Bayern Monaco, il comunicato su Kane "L'FC Bayern ha firmato Harry Kane dal Tottenham Hotspur.Harry Kane è un nuovo calciatore del Bayern Monaco. Al Tottenham vanno 115 milioni di euro, l’inglese firma fino al 2027.