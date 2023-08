Basket | Giannis Antetokoumpo annuncia sui social il forfait al Mondiale 2023! Assenza pesante per la Nazionale di Itoudis

(Di sabato 12 agosto 2023) Brutta tegola per la Grecia in vista dei Mondiali 2023 dial via tra poche settimane: attraverso un post pubblicato su Instagram nella giornata di ieri, uno dei protagonisti più attesi ovverocomunica che dovrà saltare la rassegna iridata. La stella dei Milwaukee Bucks – Campioni NBA nel 2020-2021 – aveva subito un’operazione al ginocchio sinistro al termine della stagione oltreoceano, conclusasi alle semifinali dei playoff nella Eastern Conference (4-3 contro i Boston Celtics). I tempi di recupero si sapeva già che sarebbero stati lunghi, ma il CT grecol’aveva comunque inserito nella long list nella speranza di averlo quasi al top della forma alasiatico.non era presente nemmeno nella sfida di Atene contro l’Italia per il Torneo ...

: il Mondiale di, al via tra due settimane nelle Filippine, in Giappone e in Indonesia, ha perso un'altra delle sue stelle dopo il serbo Nikola Jokic.Antetokounmpo ha infatti annunciato su Instagram ...La star dei Milwaukee BucksAntetokounmpo ha annunciato su Instagram il suo forfait con la Grecia per i mondiali di, di cui doveva essere uno dei protagonisti. Il campione spiega che messo alla prova dalla sua ...CosìAntetokounmpo ha annunciato, sui social, che non potrà prendere parte alla rassegna ... ma la mia unica opzione per assicurarmi di tornare al livello diper cui ho lavorato così ...

A Giannis non riesce il recupero. Salta il Mondiale con la Grecia La Gazzetta dello Sport

La notizia è arrivata tramite i social dell'atleta: Giannis Antetokounmpo non ci sarà ai Mondiali di Basket 2023 ...La star dei Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, ha annunciato che non prenderà parte alla Coppa del Mondo di basket. Il campione ellenico avrebbe dovuto ...