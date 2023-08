Basket | Datome | “Un privilegio chiudere così | c’è un ambiente strepitoso in azzurro”

Leggi su sportface

(Di sabato 12 agosto 2023) “Ringrazio tutti, a cominciare dalla Federazione che si è spesa tanto per organizzare questa partita. Mi sento un privilegiato perché sto vivendo le mie ultime settimane da giocatore in un: domani mi attende una festa bellissima, non potrei chiedere di meglio”. Lo ha detto in conferenza stampa Gigi, il ‘festeggiato’ in occasione del match di domani che vedrà gli azzurri sfidare il Portorico in quella che sarà l’ultima apparizione in Italia con la maglia azzurra del classe 1987. “Ho giocato per diverse squadre e girato il mondo ma alla fine la Maglia della Nazionale è quella che mi definisce di più perché la Maglia Azzurra per me è stata trasversale, c’è sempre stata – spiega-. Ecco perché non potevo chiedere di meglio dila mia carriera giocando per l’Italia ...