Bari | la scomparsa della 12enne Gabriela Emanuela mentre fa shopping con la madre

(Di sabato 12 agosto 2023), 12 anni, èdal 10 agosto a, dove era andata con laper fare. Insieme sono entrate in un negozio di fotografia, hanno scelto insieme alcuni oggetti da comprare e quando la donna ha lasciato la cassa dopo aver pagato non l’ha più vista. Poi la corsa in strada e il nome gridato senza ottenere risposta. A occuparsi del caso, oltre ai carabinieri, anche l’associazione Penelope., occhi e capelli castani, alta 1 metro e 60 e con gli occhiali, al momentoindossava una maglietta nera, dei pantaloncini jeans e delle scarpe Nike bianche. E aveva con sé il telefono, ma risulta spento. La famiglia divive a Carovigno, in provincia di Brindisi, paese ...

Bari, 12enne scomparsa in viale Unità d'Italia: scattano le ricerche. Il sindaco di Carovigno: «chi sa, parli» La Gazzetta del Mezzogiorno

Paura a Bari per una ragazzina di 12 anni, Gabriela Emanuela, scomparsa mentre faceva shopping con la mamma. La donna e la figlia sono entrate in un negozio e hanno scelto alcuni oggetti da acquistare ...