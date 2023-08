(Di sabato 12 agosto 2023) Unpieno disi ètomentre navigava fra la Francia e l’Inghilterra.sei persone sono morte, secondo la Bbc. I soccorsi si sono attivati e circa 50 persone sono state salvate, fa sapere la prefettura marittima francese della regione-Mare del Nord. Le operazioni di ricerca hanno coinvolto cinque imbarcazioni e un elicottero francese e due navi britanniche nelle acque al largo di Sangatte, dipartimento di Pas-de-Calais. La Guardia Costiera britannica ha riferito che anche un’altra imbarcazione si è trovata in difficoltà ma che tutte le persone a bordo sono state tratte in salvo. Quest’anno, riporta Bbc, fino al 10 agosto sono state 15.826 le persone che hanno attraversato laa bordo di una piccola ...

La Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo adi ignoti per favoreggiamento dell'... Ildi migranti naufragato al largo della Grecia nelle immagini di Frontex - guarda e.m.Una sola domanda è da porsi al giungere della notizia dell'ultimo affondamento di undi migranti proveniente da Sfax, il porto della Tunisia. 41 morti sui 45 stipati a bordo di un'imbarcazione che, pare, sia stata alla deriva per giorni. Probabilmente, depredata del ...Una sola domanda è da porsi al giungere della notizia dell'ultimo affondamento di undi migranti proveniente da Sfax, il porto della Tunisia. 41 morti sui 45 stipati a bordo di un'imbarcazione che, pare, sia stata alla deriva per giorni. Probabilmente, depredata del ...

Barcone carico di migranti si rovescia nella Manica: almeno sei morti, 50 salvati Il Fatto Quotidiano

Un barcone carico di migranti si è rovesciato nella Manica mentre stava navigando tra la Francia e l'Inghilterra. Almeno uno dei profughi a bordo è morto, mentre altri cinque sono in gravi condizioni.«Gli imprenditori vengono per il basso costo della manodopera e per le tasse quasi a zero». I dati del ministero degli Esteri: 2.251 nostri connazionali ormai ...