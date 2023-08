Barbara D' Urso | pazzesco primo piano del lato B | fan in estasi | Guarda

(Di sabato 12 agosto 2023) Giorni di vacanze spesi a Vietri perD', che si gode le ferie insieme a un gruppo di amici. E come sempre documenta le sue giornate su Instagram, scatto dopo scatto, story dopo story. E nelle ultime ore la mitica Carmelita ha letteralmente fatto sognare i suoi fan. Come? Presto detto, con un ardito scatto che la mostra di spalle, costume bianco e un coprivestito trasparente indosso. Il tutto mentre sale delle scale nella cornice meravigliosa della Costiera amalfitana. Insomma, unda urlo delB della D', una foto che ha fatto impazzire tutti i suoi seguaci. "Il vero spettacolo sei tu", commentava uno di loro. Già, la D'- 66 anni - appare più in forma che mai, come se il burrascoso addio a Mediaset, dopo la rabbia, le abbia ...

Nelle ultime ore, però, ha fatto il giro del web una dichiarazione della conduttrice sud'. Proprio d', ormai tagliata fuori da Pomeriggio 5 e sicuramente portata per la danza, ...d'si sta godendo delle vacanze 'extra large'. Quest'anno, come è noto, non dovrà rientrare nel pieno dell'estate per organizzare il suo programma televisivo, Pomeriggio Cinque (al suo ...La nuova era di Pomeriggio Cinque con la conduzione di Myrta Merlino inizierà il prossimo settembre e molti personaggi legati ad'rischiano di non trovare più spazio nella trasmissione che li ha accolti per anni. Uno di questi è certamente Raffaello Tonon , che è stato interpellato sulla questione nel corso di un'...

Il lato più privato di Barbara D'Urso al concerto di Paola e Chiara Vanity Fair Italia

Giro di vite su Maria De Filippi: la conduttrice è costretta a compiere una scelta clamorosa, rivoluzione a "Uomini e Donne".Milly Carlucci è pronta a tornare in tv il sabato sera per allietare le ore dei telespettatori italiani con la nuova stagione di Ballando con ...