Barbara D' Urso e Fabio Fazio? Girano indiscrezioni clamorose

(Di sabato 12 agosto 2023)d'è stata fatta fuori da Mediaset prima ancora della naturale scadenza del contratto, prevista per dicembre 2023. La conduttrice ha però perso Pomeriggio Cinque, che da settembre tornerà in onda ma sotto la guida di Myrta Merlino. Quest'ultima, provenendo da La7, è considerata un profilo migliore della d'per porre un freno alla deriva trash degli ultimi anni. Nonostante la “cacciata” da Mediaset,sembra pronta a lasciarsi alle spalle la delusione e a lanciarsi in una nuova avventura professionale. Le ultimeparlano di un possibile trasferimento a Discovery, che è appena diventata la nuova casa die Luciana Littizzetto. Per Nove sarebbe un ulteriore colpo importante, dato che quello della ...

Myrta Merlino (che prenderà il posto did') è pronta a debuttare a partire dal prossimo 4 settembre. Uomini e Donne riprenderà dall'11 settembre così come l'ottava edizione del Grande ...Dopo l'addio a Mediaset (in verità il contratto le scade a dicembre),D'sembra aver trovato più energia che mai. Certo, all'inizio la rabbia e un duro sfogo per le modalità con cui si è consumata la rottura. Ma ora è tempo di vacanze, tempo per ricaricare ...Estratto da www.leggo.itIN VACANZAD'in vacanza a Vietri con gli amici ha fatto sognare i fan. Nell'ultimo post, in particolare, ha pubblicato uno scatto del suo Lato B coperto da un copricostume ...

Barbara d'Urso a Discovery come Fabio Fazio La trattativa per un nuovo programma, ecco cosa potrebbe fare ilmattino.it

Le novità dei palinsesti Mediaset per l'autunno 2023 prevedono l'uscita di scena di Barbara d'Urso [VIDEO] dalla programmazione. La conduttrice ha perso sia la conduzione del talk show in daytime, sia ...Lo scatto osé della conduttrice napoletana ha mandato in estasi i fan: a 66 anni l'ex regina Mediaset fa invidia a tante ventenni ...