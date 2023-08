Banche | Palenzona | ' tassa extraprofitti demagogia | danneggiare sistema un errore'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 12 agosto 2023) Milano, 12 ago. (Adnkronos) - "Il governo ha rivisto il reddito di cittadinanza suscitando molte critiche e così hanno pensato di dare un colpo agli istituti del credito, che va sempre bene se a guidare è la. Un, perché dialla lunga si muore". Lo afferma il presidente di Fondazione Crt, Fabrizio, in una intervista a La Stampa. Da temposi era detto convinto che unasugliavrebbe generato malumori: "Che stessero pensando a un'iniziativa di questo tipo era nell'aria da tempo", dice. Ma così "sembra che abbiano provato a dare un colpo al cerchio e uno alla botte". E a chi sostiene che in questo modo si possono aiutare famiglie in difficoltà, risponde: "Sono d'accordo, ma i provvedimenti non devono mai ...