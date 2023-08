Bambini sopravvissuti nella giungla | arrestato il papà | “Abusi sessuali su minori”

Leggi su tpi

(Di sabato 12 agosto 2023) Aveva fatto il giro del web la notizia di quattro fratellini indigeni, di età compresa tra 1 e 13 anni, che a giugno erano scampati a un incidente aereo ed erano stati ritrovatiamazzonica dove erano riusciti a sopravvivere per 40 giorni. Ci sono importanti novità, perché ora, come riportano i media nazionali, il padre dei ragazzi è statoa Bogotà, in Colombia. Manuel Ranoque è statocon l’accusa dicontrodi 14 anni. L’uomo è il padre dei duepiù piccolialla sciagura aerea e patrigno degli altri due adolescenti. La madre dei quattro, Magdalena Mucutuy Valencia, è morta nello schianto del velivolo Cessna 206. Il salvataggio deiera ...