(Di sabato 12 agosto 2023) Emilcompleta il reparto dei portieri. L’ex Sampdoria arriva in sordina ma il suo curriculum dice che potrà non essere una semplice riserva di Yann. IL CURRICULUM ?è stato annunciato poche ore fa come nuovo portiere. Adesso, l’Inter dovrà fare delle valutazioni su come gestire lui e Yann, nonostante i soli 26 anni, ha già una notevole esperienza in Serie A. Le cinque stagioni vissute in Serie A in maglia Sampdoria gli hanno permesso di accumulare ben 164 presenze. Anni duri per la squadra ligure terminati poi con la retrocessione., in queste stagioni, si è sempre distinto salvando a ripetizione la porta dei blucerchiati. L’ex Sampdoria è dotato di grande reattività tra i pali e anche di ...

...da due titolari per ruolo (questo aiuta sia la competizione interna che la giustavisti ... Se non si dovesse chiudere con Trubin la palla passerebbe nelle mani didesideroso di restare ......da due titolari per ruolo (questo aiuta sia la competizione interna che la giustavisti ... Se non si dovesse chiudere con Trubin la palla passerebbe nelle mani didesideroso di restare ...

Audero, alternanza con Sommer La gestione dell’Inter Inter-News.it

Il nuovo portiere dell’Inter, Emil Audero, si è espresso così attraverso i propri social per la nuova esperienza in nerazzurro Emil Audero mostra tutto il proprio entusiasmo per l’esperienza appena in ...Le gerarchie in porta per la prossima stagione potrebbero essere meno definite di quanto si pensi. Lo scrive la Gazzetta dello Sport ...