Attimi di panico sul litorale romano | squalo avvistato a Tor San Lorenzo | GUARDA

Leggi su iltempo

(Di sabato 12 agosto 2023) Una verdesca, conosciuta anche comeazzurro, è stata avvistata oggi a Tor San, sul. L'esemplare è stato fotografato e filmato da due giovani ragazzi che stavano pescando da un gommone. "Stavano pescando quando all'improvviso è passata sotto il nostro gommone - hanno commentato - loera attirato da alcuni pesci. Conosciamo la specie, per l'uomo è innocuo". Si tratta di esemplare dioceanico, detto anche Prionace glauca, che si trova in tutto il mondo in acque temperate e tropicali dalla superficie fino a profondità di 350 metri. "È unomolto bello e comune nel Mediterraneo - aggiunge il biologo Valerio Manfrini -, una specie che non è annoverata tra quelle pericolose per l'uomo, ma lo può diventare se infastidita, come ...