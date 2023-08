ATP Toronto | Carlos Alcaraz | “La sconfitta contro Tommy Paul è una lezione | ora penso a Cincinnati”

(Di sabato 12 agosto 2023) Unache non ci si aspettava quella di(n.1 del mondo) nei quarti di finale del Masters1000 di. Sul cemento canadese, il funambolico spagnolo è stato battuto dall’americanocon il punteggio di 6-3 4-6 6-3. Non la miglior versione di Carlitos, costretto a subire un altro ko da, che sempre in Canada seppe sconfiggerlo a Montreal l’anno scorso. Una battuta d’arresto su cuidovrà riflettere, visti i traguardi ambiziosi che ha, uno su tutti confermarsi campione agli US Open. Prima però dell’appuntamento a Flushing Meadows, l’iberico andrà a caccia del titolo aper arrivare con la spinta giusta all’ultimo Slam del 2023: “Tutto quello che posso fare ora è esercitarmi per ...

L'obiettivo di Sinner è lasciarecon una nuova consapevolezza e aggiungere al suo palmarès ... Photo Credit: via TwitterTour... sesto torneoMasters 1000 della stagione, dotato di un montepremi pari a 6.660.975 dollari, in corso sul cemento di(dove si disputa ad anni alterni con Montreal), in Canada. Il tennista ...L'altro semifinalista di, lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, è attualmente 23esimo ed ha guadagnato nove posizioni in classifica. Una lotta per leFinals più accesa che mai e Sinner ...

Jannik Sinner si prepara a disputare la quinta semifinale della sua carriera in un torneo Masters 1000 a Toronto contro Tommy Paul ... in questi primi anni di stabile presenza nel circuito ATP. Anzi, ...Il canale della Fitp trasmette il combined event americano mentre si prepara allo Us Open moltiplicando i canali ...