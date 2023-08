ATP Toronto 2023 | Jannik Sinner contro Tommy Paul | il servizio sarà il termometro per l’altoatesino

Leggi su oasport

(Di sabato 12 agosto 2023) Nella nottata italianaaffronterà nella semifinale del Masters1000 dil’americano. La posta in palio è decisamente alta e, guardando la classifica,parte con i favori del pronostico. Tuttavia, per il gioco messo in mostra nel corso del torneo canadese,ha fatto vedere le cose migliori, con una varietà dei colpi tale da sconfiggere il n.1 del mondo, Carlos Alcaraz, nei quarti di finale. In tutto questo, nell’economia del gioco di, c’è un aspetto ormai diventato imprescindibile: l’efficienza con la prima di. Il colpo non ha un rendimento costante, come la partitail francese Gael Monfils ha dimostrato. Nel primo set, il migliore relativamente a ...