ATP Cincinnati | il tabellone di Matteo Berrettini | debutto con Auger-Aliassime | possibile Rune al terzo turno

Leggi su oasport

(Di sabato 12 agosto 2023) Altri segnali di ripresa da. Non per i risultati in sè,visto che l’avventura a Toronto si è interrotta bruscamente al secondo, ma per il livello di gioco toccato per lunghi tratti sia con Gregoire Barrere che soprattutto con Jannik Sinner, in cui ha avuto il pallino del gioco tra le mani per buona parte del primo set. C’è l’immediata possibilità per rimettere benzina nel motore e guadagnare punti preziosi con il Masters1000 di, dove proverà a fare più strada. Ildel tennista romano sarà subito di livello con Felix, testa di serie numero 12 del. Sarà il quarto match tra due amici prima che giocatori, per un po’ di tempo anche collegati da un legame per così ...