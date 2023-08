Atp Cincinnati 2023 | tabellone principale con Sinner | Musetti | Berrettini e Sonego

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 12 agosto 2023) Gli avversari degli azzurri secondo il sorteggio Sono stati sorteggiati tutti nella parte bassa del, quella presieduta da Novak Djokovic (vincitore del 2018 e nel 2020) i 4 azzurri al via neldell’Atp Masters 100 di, in Ohio. Matteo, n.38 Atp, debutta contro il canadese Felix Auger Aliassime, n.12 del ranking e del seeding: il 27enne romano è in vantaggio per 4-1 nei precedenti ma il 22enne di Montreal si è imposto proprio nel match giocato a, negli ottavi dell’edizione del 2021. Il vincente di questo match troverebbe poi al secondo turno quello del derby francese tra Richard Gasquet, n.53 Atp, e Adrian Mannarino, n.30 Atp. Non troppo fortunato nemmeno Lorenzo, n.19 del ranking, che in caso di ...